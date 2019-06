Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher fliehen ohne Beute

Schalksmühle (ots)

Hülscheider Straße In der heutigen Nacht gegen 01:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu den Aufenthaltsräumen eines dortigen Supermarktes, nachdem der/die Täter ein Fenster aufgehebelt hatten. Der Ladenbereich konnte von hier aus jedoch nicht betreten werden. Die Täter flüchteten vor Eintreffen der Polizei augenscheinlich ohne Beute. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Halver.

