Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah Sachbeschädiger?

Kierspe (ots)

Vandalen an Baustelle der Kölner Straße In der Nacht vom Montag zum Dienstag brachen unbekannte Vandalen in einen dort abgestellten Radlader ein und versuchten diesen kurz zu schließen. Dieser Versuch misslang. Im Anschluss an diesen Fehlversuch ließen es sich die Täter nicht nehmen, diverse Fahrzeugteile des Radladers abzubrechen. Zu guter Letzt kippten sie das dortige Dixi Klo um und brachen auch hier Teile heraus. Hinweise zu den "Kaputtmachern" nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

