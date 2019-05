Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Pkw Aufbrüche angezeigt

Iserlohn (ots)

Einbrecher scheitern Mendener Landstraße Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum heutigen Mittwoch sich mittels Hebeln Zutritt zum dortigen Tabakladen zu verschaffen. Dieser versuch schlug fehl und es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zum versuchten Einbruch nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Pkw aufgebrochen Am Erbenberg In der Nacht zum heutigen Mittwoch brachen unbekannte Täter in einen dort abgestellten Opel Zafira ein und stahlen aus einer im Fahrzeug liegenden Geldbörse Bargeld. Hansaallee Hier brachen die Täter einen Daimler A Klasse auf und entwendeten aus dem Innenraum eine aufgefundene Handtasche mit diversem Inhalt. Martin-Luther-King-Straße Hier war ein Mazda 6 das Ziel der Auto-Knacker. Die Beute hier: Eine Tasche, Bekleidung und Textilien. Hinweise zu den Pkw Aufbrechern werden ebenfalls an die Polizei in Iserlohn erbeten.

