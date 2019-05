Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tages- und Wohnungseinbrecher unterwegs

Menden (ots)

Einbrecher kommen tagsüber Am gestrigen Dienstag, 28.05.2019, in der Zeit von 06:30Uhr - 17:30 Uhr, hebelten bislang unbekannte Einbrecher die Wohnungseingangstür einer Wohnung am Bieberberg auf. Im Anschluss wurden die Räume und Behältnisse durchsucht. Hierbei wurden eine Münzsammlung und ein Laptop entwendet. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Lendringsen nimmt die Polizei in Menden (Tel.: 9099-0) entgegen.

