Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Glück für Polizisten bei Kollision

Bild-Infos

Download

Halver/Kierspe (ots)

Am gestrigen Abend, 29.05.2019, gegen 21:40 Uhr, befuhr eine 22 jährige Lüdenscheiderin nach einer Pkw Unterschlagung mit dem Pkw Berlingo ihres Freundes auf der L 528 (von Kierspe in Richtung Halver). Auf dem Weg zum Einsatzort traf die Funkstreifenwagenbesatzung auf das Fahrzeug und nahm die Verfolgung auf. Nach der Ortsdurchfahrt durch Kierspe beschleunigte die Fahrerin des Berlingo und geriet in einer langgezogenen Rechtskurve, kurz vor der Bereichsgrenze zu Halver, ins Schleudern. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich zudem ein Streifenwagen aus der Gegenrichtung dem flüchtenden Fahrzeug. Ob die Pkw Fahrerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit oder der regennassen Fahrbahn die Kontrolle verlor, ist bisher nicht bekannt. Der entgegenkommende Streifenwagen konnte einer Frontalkollision gerade noch ausweichen, wurde aber seitlich erfasst. Die 22 jährige Fahrerin wurde schwer verletzt, ihr 43 jähriger Beifahrer aus Kierspe leicht und die beiden Polizisten (26 w, 28 m) schockverletzt. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden wird auf mehr als 20.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell