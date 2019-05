Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nachtrag zur Ots Meldung: Hemer/Iserlohn - Ermittlungen nach Chemikalienfund: 44-Jähriger erscheint bei der Polizei

Hemer/Iserlohn (ots)

Der am gestrigen Tag erschienene 44 Iserlohner ist am heutigen Tage nach umfangreichen Vernehmungen wieder entlassen worden. Die Ermittlungen dauern an.

