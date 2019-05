Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer kennt dieses Pärchen?

Lüdenscheid (ots)

Polizei bittet um Mithilfe

Am 10.12.2018, in der Zeit von 16:45 Uhr - 16:50 Uhr, entnahm ein bislang unbekanntes Pärchen insgesamt vier Flaschen hochwertige Alkoholika aus dem Regal eines Drogeriemarktes in Lüdenscheid an der Altenaer Straße. Sie steckten diese teilweise in ihre Jackentaschen sowie in ihre mitgeführten Tragetaschen.

Anschließend verließen sie das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 02351- 9099-0) fragt nun: Wer kann Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen geben?

Anlage: Fotos der Beschuldigten

