Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Von Allem etwas

Iserlohn/Letmathe (ots)

Iserlohn Gabelsberger Straße In der Nacht vom 22.05. zum 23.05.2019 versuchten bislang unbekannte Einbrecher mittels Hebeln an der Terrassentür eines dortigen Hauses sich Zugang zum Haus zu verschaffen. Dieser Versuch schlug fehl. Die Tür hielt dem Ansinnen stand. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen in der Nacht zum Donnerstag im Bereich Kalthof nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Brand eines Holzstapels In den Hülsen In der heutigen Nacht, gegen 01:50 Uhr, wurde die Polizei zu einem Brand In den Hülsen entsandt. Der Geschädigte und ein Nachbar versuchten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr, den brennenden Holzstapel mit Überdach (Kniehoch) zu löschen. Dies wurde im Anschluss durch die Feuerwehr vollendet. Es entstand glücklicherweise lediglich Sachschaden an dem Überdach und dem darunter gelagerten Holz. Die Polizei hat ihre Ermittlungen wegen Inbrandsetzung aufgenommen.

Letmathe Kilianstraße In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag betraten der/die Täter das Gebäude der dortigen Schwimm- und Sporthalle. In der Schwimmhalle wurden durch die Einbrecher diverse Gegenstände, die am Beckenrand lagen, ins Becken geworfen. In der Sporthalle wurden Sportgeräte "genutzt" und zu guter Letzt zwei Feuerlöscher geklaut. Sachdienliche Hinweise zu den Eindringlingen nimmt die Polizei in Letmathe und Iserlohn entgegen.

