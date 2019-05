Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Neue Erkenntnisse zum Quad Diebstahl

Altena (ots)

Zusatz zum Quad Diebstahl

Ots Meldung: POL-MK:Quad gestohlen (21.05.2019 - 08:43)

Eine Zeugin meldete sich bei der Polizei in Altena und machte zusätzliche Angaben zum veröffentlichten Quad Diebstahl.

Am 20.05.2019, gegen 03:45 Uhr, fiel ihr ein dunkler Pkw auf, der aus Richtung Mozartstraße kommend, über die Schubertstraße in Richtung Wilhelmstraße fuhr. Dieser Pkw zog ein Quad mit einer Abschleppstange hinter sich her. Auf dem Quad habe eine jung wirkende, schlanke Person gesessen. Dieser Fahrer hatte einen Helm mit "neumodischem" Zackenmuster getragen. Die Polizei in Altena (Tel.: 9199-0) fragt erneut: Wem ist in der Nacht zum Montag ein dunkler Pkw mit Quad an der Abschleppstange aufgefallen?

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell