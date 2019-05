Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus Pkw

Hemer (ots)

Aus einem an der Hönnetalstraße geparkten weißen VW Up! wurde in der Nacht vom 14. auf den 15. Mai ein Bordcomputer der Marke Garmin entwendet.

