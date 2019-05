Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: "Proberunde"/ Fahrrad und Rasenmäher gestohlen

Menden (ots)

Unbekannte Täter demontierten zwei neue E-Bikes (Pegasus) vom Heckträger eines abgestellten Pkw an der Rembrandtstraße. Der/die Täter "drehten" eine Runde, nachdem sie die Halterungen zerstört hatten, und stellten die Fahrräder nach der Probefahrt wieder neben dem Pkw ab.

Unbekannte Diebe sind in der vergangenen Woche in den Keller eines Mehrfamilienhauses Im Lahrfeld eingebrochen. Sie entwendeten ein dort untergebrachtes Fahrrad. Es handelt sich um ein "Down Hill Bike" der Marke Pivot. Auf dem weißen Fahrradrahmen (Größe L) ist der Schriftzug "Pivot Phoenix" angebracht. Das Bike hatte ein neongelbes Lenkrad.

Innerhalb der letzten vierzehn Tage klauten unbekannte Diebe einen gelben Rasenmäher aus dem Gartenbereich eines Hauses an der Friesenstraße. Der Rasenmäher war mit einem Fahrradschloss an der Regenrinne gesichert. Hinweise zum Verbleib des Rasenmähers und/oder den Dieben nimmt die Polizei in Menden entgegen.

