Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Firma

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in eine Firma am Kalkofenweg eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten Büroräume. Die ungebetenen Gäste verschwanden ungesehen. Sie entwendeten nach einer ersten Bestandsaufnahme unter anderem Bargeld, mehrere Computer und Schlüssel. Allein der Sachschaden liegt bei mindestens 5000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02351/9099-0.

