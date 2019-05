Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Internationaler G(efahr)ütertransport gestoppt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lüdenscheid (ots)

Dienstag kontrollierten Polizeibeamte am Bierbaum einen bulgarischen 40-Tonner-Sattelzug. Der mazedonische Fahrer war mit seinem Gespann auf dem Weg in die Innenstadt, um dort 26 Tonnen Holzplatten abzuladen. Er fiel den Polizisten auf, da der Auspuff der Sattelzugmaschine sehr laut und offensichtlich defekt war.

Die Beamten stellten - neben einem riesigen Loch in der Abgasanlage - fest, dass die vorderen Bremsscheiben mehrfach gebrochen waren und bereits Risse von fast einem Zentimeter Breite aufwiesen. Der hinzugezogene Sachverständige bestätigte die absolute Verkehrsgefährdung des Sattelzuges und war überrascht, dass die Bremsscheiben überhaupt noch vorhanden waren, da sie dem Schadensbild nach eigentlich schon längst hätten abfallen müssen.

Der Fahrer leistete eine Sicherheitsleistung in Höhe von 210 EUR zur Deckung der Kosten des Bußgeldverfahrens. Kurze Zeit später informierte der bulgarische Spediteur die Polizei, dass die Sattelzugmaschine per Tieflader nach Bulgarien ausgeführt und dort repariert werden soll. Dies bewahrt ihn aber nicht vor einer Anzeige in Höhe von 300 EUR, die ihm in seinem Heimatland zugestellt wird.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell