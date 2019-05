Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bankkarte verloren oder vergessen/ Betrunkener uriniert in Einkaufspassage

Lüdenscheid (ots)

Bereits am 18. April gegen Mittag hat ein Bankkunde seine Bankkarte im SB-Center der Sparkasse an der Heedfelder Straße verloren oder vergessen. Wie er später bemerkte, wurde unberechtigt Geld abgebucht. Die Polizei ermittelt wegen Betruges.

Ein 31-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz hat am Dienstagabend gegen 19.50 Uhr in der Innenstadt Passanten angepöbelt. Der stark alkoholisierte Mann urinierte in eine Einkaufspassage. Als die benachrichtigte Polizei an der Knapper Straße/Ecke Börsenstraße eintraf, schrie er die Beamten an. Bei der Durchsuchung griff er zu einem spitzen Gegenstand in seiner Hosentasche. Es war, wie sich später herausstellte, ein Nagelkipser. Die Polizisten legten ihm Handfesseln an. In seinen Taschen fanden sie diverse Betäubungsmittel. Seinen Rausch konnte der Mann anschließend im Gewahrsam ausschlafen.

