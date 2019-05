Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit Softair-Pistole unterwegs/ Einbruchsversuch

Halver/Altena (ots)

Polizeibeamte kontrollierten gestern Abend einen Pkw in Halver an der Kruppstraße. Beim Blick in den Fußraum entdeckten sie mehrere kleine Stahlkugeln. Auf Nachfrage griff der 21-jährige Altenaer in das Handschuhfach und holte die dazu passende Softair-Pistole hervor. Eine waffenrechtliche Erlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen. Die Polizeibeamten beschlagnahmten die Waffe und schrieben eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende versucht, in eine Produktionshalle in Halver Auf der Löbke einzudringen. Sie beschädigten mehrere Türen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell