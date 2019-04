Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in leere Wohnung

Halver (ots)

Ein Unbekannter ist am Donnerstag in eine Einliegerwohnung am Kirchlöher Weg eingebrochen. Da die Wohnung leer steht, konnte der Einbrecher auch nur leer ausgehen.

