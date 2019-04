Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anzeige wegen Betruges/ Nächtliche Randale

Altena (ots)

Ausgefallener Flug, falsche Flugnummern oder Betrug? Ein Altenaer erstattete jedenfalls am Donnerstag Anzeige gegen ein auswärtiges Reisebüro wegen Betruges. Eigentlich wollte er Ende April in den Kosovo fliegen. Ein Bekannter hatte denselben Flug gebucht und herausgefunden, dass der Flug ab Düsseldorf nicht stattfinde. Auch der Altenaer fand den Flug nicht. Auf Nachfrage in seinem auswärtigen Reisebüro erfuhr er, dass es "Probleme" gebe. Er müsse nun ab Stuttgart fliegen. Nach dieser Erfahrung prüfte der Mann nun aber auch sofort die neue Flugnummer - wieder Fehlanzeige. Darauf verlangte er telefonisch die Stornierung der Reise. Das habe das Büro widerwillig akzeptiert. Doch die Rückzahlung des Kaufpreises werde Monate dauern. Der Altenaer fühlt sich betrogen und erstattete deshalb Anzeige.

Am Hegenscheider Weg randalierte heute Nacht eine Frau. Sie haute mitten in der Nacht, zwischen 23.50 und 1.20 Uhr, an Haustüren und schrie laut. Die Polizei rückte mehrmals aus, um die 56-Jährige zur Ruhe zu ermahnen. Schließlich wurde die Frau in den Streifenwagen gesetzt und nach Lüdenscheid ins Gewahrsam gebracht. Dort konnte die Frau ihren Rausch ausschlafen.

