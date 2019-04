Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Riss in der Bremsscheibe: LKW stillgelegt

Lüdenscheid (ots)

Mittwoch kontrollierten Polizeibeamte einen 7,5-Tonner an der Herscheider Landstraße. Der in bulgarische LKW erweckte die Aufmerksamkeit der Beamten, da die rückwärtige Fahrzeugbeleuchtung, bis auf eine Lampe, komplett ausgefallen war. Aufgrund der vorherrschenden Dunkelheit war der LKW von hinten so gut wie nicht zu erkennen. Bei der anschließenden Kontrolle offenbarten sich Mängel, die eine unmittelbare Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer darstellten. Beide vorderen Bremsscheiben waren gerissen und drohten zu brechen (Foto). Die Lenkung war derart undicht und ausgeschlagen, dass Hydrauliköl aus dem Lenkgetriebe tropfte. Ein Sachverständiger bestätigte die sofortige Stilllegung des LKW, da auch er eine akute Unfallgefahr befürchtete.

Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 210 EUR hinterlegen, die zur Deckung der Kosten des Ordnungswidrigkeitsverfahrens dient. Kennzeichen und Fahrzeugschein wurden sichergestellt, um die Weiterfahrt zu verhindern. Obwohl der Halter in Bulgarien ansässig ist, wird ihm ebenfalls ein Bußgeldbescheid über 300 EUR zugestellt werden.

