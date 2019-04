Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Einer 69-jährigen Lüdenscheiderin wurde heute Mittag in einem Discounter an der Hohen Steinert die Geldbörse gestohlen. Gegen 12.20 Uhr hatte sie ihre Handtasche mitsamt Geldbörse an den Einkaufswagen gehängt. An der Kasse bemerkte sie, dass der Reißverschluss geöffnet war das Portemonnaie fehlte. Darin steckten neben Bargeld Ausweise, Bank- und Gesundheitskarten.

