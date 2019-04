Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fake-Catering

Märkischer Kreis (ots)

Die Mitarbeiterin einer Behörde im Märkischen Kreis glaubte an einen schlechten Scherz, als ihr am Montag (1. April) ein Cateringunternehmen am Telefon die Bestellung eines opulenten Caterings bestätigte. Auf den Anruf folgte sogar eine schriftliche Bestätigung per E-Mail. Sie sollte das riesige Buffet angeblich online bestellt haben. Darauf stornierte sie die Bestellung, so dass ihr kein Schaden entstand. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs.

