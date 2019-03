Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw Aufbruch am Samstagmorgen

Altena (ots)

Pkw Aufbrecher versuchen es am frühen Morgen Am 09.03. in der Zeit von 05:30 Uhr - 08:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Heckscheibe aus einem orangefarbenen VW Caddy an der Linscheidstraße. Da sich in der Heckscheibe ein Gitter befand, gelangten sie nicht in das Fahrzeug. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Altena erbeten

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell