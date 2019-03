Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer brauchte die alten Heizkörper?

Halver (ots)

Heizkörper geklaut In der Nacht vom 07.03. zum 08.03.2019 klauten unbekannte Diebe 14 alte Rippenheizkörper vom rückwärtigen Bereich eines Hofes am Rothenbruch. Die Polizei in Halver fragt nun: Wer kann Hinweise zu einem Fahrzeug machen, welches in der Nacht zum Freitag im Bereich Grünenbaum unterwegs war.

