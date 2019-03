Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tierische Rettungsaktion

Bild-Infos

Download

Halver (ots)

Tierischer Einsatz am Freitagabend, 19.20 Uhr, in Halver Anschlag. Auf einem Bauernhof fiel eine Kuh in eine Güllegrube. Dank der Feuerwehr und zahlreichen weiteren Helfern konnte das Tier aus seiner misslichen Lage befreit werden (Foto).

