Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei sucht Zeugen nach rüdem Fahrverhalten

Iserlohn (ots)

Ein buchstäblich rüdes Fahrverhalten zeigte ein unbekannter Fahrer eines Pkw (Audi, Farbe silber, Typ A 4 oder A 8) am gestrigen Abend. Am Pkw waren amtl. Kennzeichen aus Hagen angebracht, die tags zuvor in Hagen entwendet wurden. Die Fahrt des besagten Pkw bezog sich auf den Streckenverlauf Iserlohn, Dortmunder Str. bis hin zur Alten Poststraße. Auf seiner Fahrt nötigte der Fahrzeugführer andere Verkehrsteilnehmer, versuchte mehrfach trotz Gegenverkehrs zu überholen und tat dies schließlich im Überholverbot. So geschehen zwischen 19.50 Uhr und 20.01 Uhr. Ein Zeuge, der selbst gefährdet wurde, rief die Polizei an und erstattete Anzeige. Dem Fahrer des Autos gelang die Flucht. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen bzw. Geschädigte, die Angaben zum Vorfall oder zur Identität des Verkehrsrowdys machen können. Telefon: 02371/9199-0.

