Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Aggressor in Wohnung überwältigt

Meinerzhagen (ots)

SEK beendet Lage vor Ort

Am heutigen Mittwoch, gegen 15:00 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz am Wilkenberg. Hier führten Hausbewohner Beschwerde darüber, dass im Obergeschoss ein aggressiver Mann sei, der Hausbewohner bedrohe. Der 26 jährige Syrer, der erst seit zwei Tagen an der Örtlichkeit wohnt, wurde mit Eintreffen der Polizisten zunehmend verbal aggressiver und drohte den Beamten. Er warf Gegenstände aus dem Fenster und erschien häufig mit Messern bewaffnet an den Fenstern. Ein arabisch sprechender Dolmetscher versuchte zu beschwichtigen und ihn zur Aufgabe zu bewegen. Als auch diese Versuche fehl schlugen, überwältigte das hinzugezogene SEK gegen 18:00 Uhr den jungen Mann in seiner Wohnung. Hierbei wurde er leicht verletzt und im Anschluss an seine Festnahme dem Klinikum Hellersen zugeführt. Die Ermittlungen zur Motivlage dauern an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell