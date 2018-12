POL-MK: Tageswohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus

Balve (ots) - Zu einem Tageswohnungseinbruch kam es am 01.12.18 in der Zeit von 14.05 Uhr bis 17.20 Uhr. Unbekannte Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Alte Hospitalgasse. Entwendet wurde eine Geldbörse. Hinweise nimmt die Polizei in Menden (Tel.: 9099-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell