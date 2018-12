POL-MK: Wohnungsinhaber stört Täter bei Einbruchversuch/Einbruchversuch in Werkstatt

Menden (ots) - Als ein Wohnungsinhaber am 02.12.2018 gegen 17.50 Uhr mit seinem PKW zu seinem Haus in der Lerchenstraße zurückkehrt, stehen drei unbekannte männliche Personen an der Haustür. Als sie das Fahrzeug bemerken, flüchten die drei fußläufig über die Nachbargrundstücke. Der Geschädigte stellte an seiner Haustür eine frische Hebelspur fest. Die unbekannten Täter versuchten demnach, die ordnungsgemäß verschlossen Haustür aufzuhebeln als er unverhofft erschien . Es entstand Sachschaden. Täterbeschreibung: 3 männliche Täter, alle zwischen 180-185cm groß, geschätztes Alter zwischen 30-35 Jahre alt, alle sportliche, kräftige Statur, alle komplett dunkel/schwarz bekleidet.

Im Zeitraum vom 28.11.2018 (00.00 Uhr) bis zum 30.11.2018 (09.00 Uhr) versuchten unbekannte Täter die Eingangstür einer Werkstatt An der Fingerhutsmühle auf zu hebeln. Dies misslang. Es entstand Sachschaden.

Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern und / oder verdächtigen Beobachtungen im Bereich Lerchenstraße und an der Fingerhutsmühle nimmt die Polizei Menden (Tel. : 9099-0) entgegen.

