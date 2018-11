POL-MK: Wessen aussage stimmt?

Iserlohn/Hemer (ots) - Polizei sucht Zeugen

Am Freitag, 16.11.2018, gegen 13:25 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 7 (Mendener Straße), unmittelbar hinter der Einmündung zur Anschlussstelle Bilveringsen (Autobahn A 46 Hemer) zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Unfallbeteiligten unterschiedliche Sachverhalte schildern.

Der Pkw Fahrer gibt an, er stand an der der Rotlicht zeigenden Ampel der Mendener Straße (Fahrtrichtung von Iserlohn nach Hemer), als der Motorradfahrer sich mit seinem Krad links an ihm vorbeigedrängelt hat. Als die Ampel Grün wird, fährt der Motorradfahrer an, bremst zwei Mal ohne Anlass und bei zweiten Bremsen fährt der Pkw Fahrer auf.

Der Motorradfahrer sagt, er habe an der Ampel vor dem Pkw gestanden und als sie angefahren sind, ist der Autofahrer einfach auf ihn aufgefahren.

Die Polizei in Iserlohn (Tel.: 02371 9199- 0 oder - 7109) sucht nun Zeugen des Vorfalls, die entweder die Aussage des Pkw Fahrers oder des Motorradfahrers belegen können.

Anlage: Foto der Unfallbeteiligten

