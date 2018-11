POL-MK: Mehrere Altpapiercontainer angezündet

Plettenberg (ots) - Unbekannte "Zündler" ließen es sich am gestrigen Abend in der Zeit von 19:00 Uhr - 21:30 Uhr nicht nehmen, an vier Örtlichkeiten (Am Beiese, Brachtstraße, Eschener Weg/Seydlitzstraße und Brockhauser Weg) Altpapiercontainer in Brand zu setzen. Die Feuerwehr löschte die gemeldeten Brände, die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen.

