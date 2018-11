POL-MK: Wohnungseinbrüche

Meinerzhagen/Kierspe (ots) - Am Mittwochnachmittag oder -abend sind Einbrecher Auf der Leye in Meinerzhagen und am Birkenweg in Kierspe in Wohnungen eingestiegen.

Der Einbruch Auf der Leye in Meinerzhagen passierte zwischen 15 und 20.30 Uhr. Dort hebelten Unbekannte ein Fenster auf. Im Schlafzimmer durchwühlten sie die Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Zwischen 12.45 und 22.20 Uhr hebelten Unbekannte am Birkenweg in Kierspe an einem Mehrfamilienhaus ein Fenster auf, durchsuchten die Wohnung nach Wertsachen und verschwanden mit etwas Bargeld. Hinweise zu den Einbrechern und/oder verdächtigen Fahrzeugen im Umfeld der Tatorte an die Polizei in Meinerzhagen (Tel.: 02354/9199-0) erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis 1223

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell