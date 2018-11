POL-MK: Handtaschen-Diebstahl

Lüdenscheid (ots) - Einer Schülerin wurde am Mittwochmorgen im McDonalds an der Bräuckenstraße die Handtasche gestohlen. Die Tat passierte zwischen 10 und 11.20 Uhr. In der Tasche steckten Geldbörse und Bargeld, Schülerausweis, Busfahrkarte und Handy. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Lüdenscheid (Tel.:9099) entgegen.

