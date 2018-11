POL-MK: Falsche Polizeibeamte weiter aktiv - Trotz Festnahmen in anderen Bundesländern

Märkischer Kreis (ots) - Trotz mehrerer Festnahmen in den vergangenen Tagen: Immer noch rufen falsche Polizeibeamte bundesweit bei Senioren an und betrügen sie um Schmuck, Uhren oder Bargeld. Die Präventionsarbeit der Polizei fruchtet aber offenbar: Am Mittwochabend erhielten mindestens fünf Senioren im Alter zwischen 79 und 92 Jahren in Altena, Lüdenscheid und Werdohl solche Anrufe. Niemand fiel auf den Trick herein. Die Masche ist immer wieder dieselbe: Meist behauptet der akzentfrei Deutsch sprechende Betrüger, es sei eine Einbrecherbande festgenommen worden. Die Polizei habe bei ihnen Zettel mit dem Namen dem Senioren gefunden. Der Betrüger bietet an, Wertsachen für die Senioren "sicher" zu verwahren. Immer wieder gehen ältere Menschen auf dieses Angebot ein. Nur Minuten später stehen Abholer vor der Tür und nehmen ihre Beute entgegen - so wie am Montag in Battenberg (Hessen). Die Polizei konnte einen der Betrüger noch am selben Abend festnehmen. Der 26-jährige Siegener sitzt nun in Untersuchungshaft. Am Wochenende zuvor wurden im Raum Heidelberg zwei 21-Jährige festgenommen. Sie sollen eine Vielzahl älterer Personen um ihr Erspartes gebracht haben. Die Anrufe am Mittwoch zeigen allerdings: Die bundesweite Betrugswelle läuft weiter. Deshalb warnt die Polizei weiter und rät zum Misstrauen.

