POL-MK: Tages- und Wohnungseinbruch angezeigt

Hemer (ots) - Einbrecher kommen am Tage Wie jetzt bekannt wurde, kam es am Montag, 02.07.2018, zu einem Tages- und Wohnungseinbruch an der Schützenstraße. In der Zeit von 14:00 Uhr - 17:00 Uhr gelangten die unbekannten Einbrecher in eine Wohnung an der Schützenstraße, durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse und stahlen Bargeld und drei Playstationspiele. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern am letzten Montag in der Schützenstraße nimmt die Polizei in Hemer (Tel.: 9099-0) entgegen.

