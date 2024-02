POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischen Ladendiebstahl - Wer kennt die Frau auf den Bildern?

Uedem (ots) - In der Zeit von Dienstag (13. Februar 2024), 15:00 Uhr, und Mittwoch, 10:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe an einem Fiat Doblo ein. Der Fiat stand in einem Wohngebiet an der Gartenstraße Höhe Fichtenweg geparkt, als die Täter zwei Werkzeugkoffer u.a. mit einem Akkuschrauber entwendeten. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as) Rückfragen bitte an: ...

