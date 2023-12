Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Kollision mit Pkw: Pedelecfahrer schwer verletzt

Issum (ots)

Am Montag (4. Dezember 2023) kam es gegen 15:55 Uhr auf der Josef-Diebels-Straße / Gelderner Straße in Issum zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann aus Issum befuhr in einem grauen Skoda Yeti die Josef-Diebels-Straße und beabsichtigte auf die Gelderner Straße in Fahrtrichtung Markt abzubiegen. Dabei übersah der Mann einen 58-jährigen Pedelecfahrer aus Issum, welcher den rechtsseitigen Fahrradschutzstreifen auf der Gelderner Straße in Fahrtrichtung Markt befuhr und die Einmündung der Josef-Diebels-Straße überqueren wollte. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch der Pedelecfahrer zu Boden stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Zur weiteren Behandlung wurde der Mann in ein örtliches Krankenhaus verbracht. (pp)

