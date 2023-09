Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Versuchter Rollerdiebstahl

Zeugen gesucht

Goch (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag (5. September 2023) auf der Nordstraße offensichtlich versucht, einen Motorroller zu stehlen. Die Besitzerin des Kleinkraftrads hatte es in der Zeit von 15:35 bis 15:50 Uhr verschlossen vor einem Geschäft abgestellt. Als sie zu dem Roller zurückkehrte, musste sie feststellen, dass jemand am Zündschloss manipuliert hatte. Zeugen, die in dem kurzen Zeitfenster etwas Verdächtiges gesehen haben, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

