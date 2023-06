Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl

Wagen aufgebockt, Katalysator entwendet

Kleve-Kellen (ots)

In der Zeit zwischen Montagabend und Donnerstagmorgen (29. Juni 2023) haben unbekannte Täter den Katalysator eines am Bahnhof geparkten VW Golf auf der Van-den-Bergh-Straße gestohlen. Offenbar bockten die Täter den Wagen auf, um besser an das Fahrzeugteil zu gelangen. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 erbeten. (cs)

