POL-KLE: Bedburg-Hau - Zigarettenautomat aufgebrochen und geleert

Wachtendonk (ots) - Wie der Polizei am Donnerstag (29. Juni 2023) mitgeteilt wurde, ist der 73-jährige Radfahrer, der am 22. Juni 2023 bei einem Verkehrsunfall auf der Wankumer Straße lebensgefährlich verletzt wurde, am heutigen Tag in einer Spezialklinik seinen Verletzungen erlegen. (cs) Die Meldung zum Unfall ...

