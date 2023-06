Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Kollision zwischen Mofa und Pkw

Mofafahrer schwer verletzt

Kalkar-Wissel (ots)

Am Dienstag (6. Juni 2023) kam es gegen 18:35 Uhr an der Kreuzung Dünenweg / Hellendornstraße in Kalkar zu einem Verkehrsunfall. Der 14-jährige Fahrer eines Mofas befuhr die Kreuzung ohne die dort geltende Vorfahrtsregel, rechts vor links, zu beachten. Dadurch kam es zur Kollision mit einem 64-jährigen Mann aus Kalkar, welcher die Hellendornstraße mit einem Kia Sorento befuhr und vorfahrtsberechtigt gewesen war. Durch die Kollision stürzte der 14-jährige zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Zur ambulanten Behandlungen wurde der Junge in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. (pp)

