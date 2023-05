POL-KLE: Kevelaer - Fahrradanhänger vor Wohnhaus entwendet

Kevelaer-Wetten (ots) - Am Donnerstag (12. Mai 2023) gegen 02:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft an der Tompsche Straße in Wetten ein. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ms) Rückfragen bitte ...

