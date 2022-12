Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Diebstahl eines grauen Seat Alhambra

Zeugen gesucht

Kerken-Eyll (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (29. November 2022), 23:00 Uhr bis Mittwoch (30. November 2022) 07:50 Uhr, kam es in Kerken zu einem Kfz Diebstahl. Ein 37-jähriger Fahrzeughalter hatte seinen grauen Seat Alhambra am Slousenweg in Kerken abgestellt gehabt. Im Fahrzeug befanden sich u.a. noch der Führerschein des 37-jährigen sowie eine Debitkarte und Bargeld.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

