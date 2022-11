Bedburg-Hau Schneppenbaum (ots) - Ein unbekannter Täter ist am Sonntagabend (15. November 2022) in die Filiale eines Discounters an der Norbertstraße eingedrungen. Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie eine männliche Person gegen 19:00 Uhr gewaltsam die Schiebetür am Eingang zur Filiale öffnet, um sich Zutritt zu verschaffen. Anschließend nahm der Täter Tabakwaren aus dem Kassenbereich an sich, packte ...

