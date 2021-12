Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - 53-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Weeze (ots)

Auf der Gocher Straße (B67), in Höhe der Autobahnauffahrt zur A57 in Richtung Nimwegen, ereignete sich am Montag gegen 16:55 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Der 44-jährige Fahrer eines niederländischen Iveco Transporters befuhr die B67aus Goch kommend in Fahrtrichtung Weeze. Auf Höhe der Autobahnauffahrt beabsichtigte der Fahrer des Transporters nach links abzubiegen, um auf die A57 aufzufahren.

Hierbei kollidierte der Iveco mit dem VW eines 53-jährigen Gochers, die auf der B67 in Richtung Goch unterwegs war du im gleichen Moment die Auffahrt passierte.

Bei der Kollision erlitt der 53-Jährige schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der 44-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Die Auffahrt auf die A57 in Richtung Nimwegen blieb für diesen Zeitraum gesperrt. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell