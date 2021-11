Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Scheibe eines Kindergartens beschädigt

Emmerich (ots)

Unbekannte Täter wollten offenbar in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17. November 2021) in das Büro eines Kindergartens an der Rheinpromenade eindringen. Dazu beschädigten sie eine Fensterscheibe. Das Glas zersprang lediglich, das Gebäude wurde daher nicht betreten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

