Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Wohnungseinbruch

Unbekannte entwendeten Bargeld

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (16. September 2021) zwischen 09.00 Uhr und 20.30 Uhr drangen unbekannte Täter durch die rückwärtig gelegene Terrassentüre in ein Wohnhaus an der Eltener Straße in Hüthum ein. Die Unbekannten suchten in Schränken nach Diebesgut und fanden Bargeld, das sie entwendeten. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 02822 - 7830 zu melden.

