Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Wohnhaus

Geldern (ots)

Am Sonntagmorgen 17.01.2021 im Zeitraum zwischen 00:15 Uhr und 06:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Gelderstraße ein. Zutritt ins Haus gelang ihnen durch ein Kellerfenster. Mehrere Wohnräume wurden durchsucht. Die Täter flüchteten schließlich über ein Fenster im Erdgeschoss in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Erkenntissen wurde Bargeld im dreistelligen Bereich erbeutet. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Geldern unter Telefon 02831-1250.

