Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt-Schaephuysen - Mercedes-Oldtimer mit Kennzeichen KLE-GD84H gestohlen

Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Schaephuysen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (3. Januar 2021) einen grauen Oldtimer Mercedes 300 GD (G-Klasse), der in einem Wendehammer an der Straße Saelhuysen geparkt war. Der etwa 37 Jahre alte Geländewagen trägt das Kennzeichen KLE-GD84H. In dem Fahrzeug befanden sich zur Tatzeit unter anderem ein Hundekäfig und ein LED-Suchscheinwerfer. Die Kripo Geldern nimmt Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder zum Verbleib des Oldtimers unter 02831 1250 entgegen. (cs)

