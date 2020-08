Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unbekannte dringen in Putzraum eines öffentlichen WCs ein

Kevelaer (ots)

Die Tür zum Putzraum einer öffentlichen Toilette am Johannes-Stalenus-Platz haben unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (13. August 2020) aufgebrochen. In dem Lagerraum für Reinigungsutensilien wurde aber offenbar nichts entwendet. Die Kripo Goch bittet um Zeugenhinweise unter 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell