Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Transporter aufgebrochen

Täter entwenden diverse Werkzeuge

Goch (ots)

Im Zeitraum von Freitag (10.05.2020), 11:30 Uhr und Montag (11.05.2020), 06:50 Uhr betraten unbekannte Täter das Gelände des St. Anna Stifts an der Klever Straße. Hier schlugen sie die Seitenscheibe eines dort geparkten Ford Transit ein und verschafften sich so Zugang zum Fahrzeug. Die Täter entwendeten diverse Werkzeugmaschinen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell