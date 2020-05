Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Raub im Stadtpark/ Täter entreißt 23-Jähriger ihr Portmonee

Goch (ots)

Ein unbekannter Täter entriss einer 23-jährigen Gocherin im Stadtpark ihr Portmonee. Die 23-Jährige lief durch den Park in Richtung Mühlenstraße, als ihr in Höhe des Spielplatzes ein Mann entgegen kam. Der ihr unbekannte Mann griff unvermittelt nach dem Portmonee in ihrer Hand und entriss es ihr. Mit dem Portmonee lief der Täter in Richtung der Stadtparkbühne davon. Unter Schock stehend suchte die Gocherin die nächste Polizeiwache auf. Bei dem Täter soll es sich um einen circa 25-30 Jahre alten Mann mit südländischen Aussehen handeln. Er sei circa 1,65 m groß, habe eine normale Statur sowie schwarze kurze Haare, die er hochgestylt habe. Weiterhin kann gesagt werden, dass er einen Kinnbart trug und zur Tatzeit mit einer schwarzen Bomberjacke und einer dunkelblauen Jeans bekleidet war. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter und/ oder zur Tat machen können. Sie sollen sich bitte bei der Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 melden. (as)

